Tanguy Ndombele, appena arrivato in prestito al Napoli dal Tottenham ha terminato le visite mediche e si appresta a lasciare Villa Stuart a Roma.

Per un neo azzurro che esce, un altro entra per effettuare le visite mediche. Parliamo di Giacomo Raspadori che dopo l’accordo raggiunto ieri sera fra il Napoli ed il Sassuolo, è finalmente (quasi) un nuovo giocatore azzurro. Per lui, pronto un contratto quinquennale a 2,5 milioni di euro.

Fonte Gianlucadimarzio.com