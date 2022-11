Questa notte è sceso in campo tra le mura amiche il Toronto che ha affrontato il New England Revolution. Per i padroni di casa in gol Bernardeschi, rigenerato nella Mls e la prima rete in Canada per Mimmo Criscito con uno splendido tiro al volo da fuori area. Ha giocato tutta la gara Lorenzo Insigne, sfiorando un euro gol, grande parata del portiere ospite

