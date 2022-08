Ursino, ds: “L’oscar del mercato? Non può che andare a Giuntoli”

Beppe Ursino, dirigente sportivo, ha parlato oggi ai microfoni di SerieANews.com.

A CHI L’OSCAR DEL MERCATO? – “Non può che andare a Cristiano Giuntoli. Ha preso Raspadori, Ndombele e Simeone… Il Napoli per me era già fortissimo, ha un allenatore preparato e una squadra che gioca davvero bene. Mettiamola così: Giuntoli ha fatto degli acquisti da Giuntoli. Lo conosco da una vita e lui colpi del genere non li sbaglia mai. Specialmente in ruoli come gli esterni o i centrocampisti. Il Napoli è una delle candidate per lo Scudetto”.

QUALE PROGETTO VINCENTE PER LE BIG ITALIANE? – “La Juventus di certo farà sul serio quest’anno. Può sbagliare per due anni, ma anche per il terzo è davvero difficile. È stato sempre così: la Juve sul mercato va sul sicuro. E con Allegri in panchina sanno di avere una garanzia. Per la lotta Scudetto le candidate sono quelle: la Juve, l’Inter, il Milan e il Napoli. Attenzione, però, anche alla Roma. Non è una squadra che viene spesso menzionata, ma si è attrezzata alla grande. Il campionato di quest’anno sarà ancora più equilibrato di quello appena vissuto”.