SKY – Fabian Ruiz, prezzo stabilito ed è pure d’occasione!

In entrata: Simeone, Ndombele e Raspadori. Per gli ultimi due si aspettano le ufficialità. In uscita: Fabian Ruiz. Lo spagnolo non convocato per la prima di campionato a Verona, non farà parte della lista neanche per l’esordio al Maradona e si allena, in pratica, da solo. Per lui, l’unica trattativa possibile è quella che lo porterebbe a vestire la maglia del PSG. Prezzo già fatto dal club azzurro: 20 milioni di euro. Un prezzo d’occasione visto il solo anno di contratto col Napoli che resta allo spagnolo. A riferirlo è Sky Sport.