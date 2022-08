Schira: “Giuntoli ci sta provando davvero per Navas, Meret si è infilato in un vicolo cieco”

Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenutogiornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Il Napoli avrà un nuovo portiere al 100%? “L’idea è questa, ma al 100% solo dopo le firme. Keylor Navas è vicino, monitorati anche Kepa e Trapp, Sirigu è stato preso per fare il secondo e non mi aspetto che Meret resti. Dove può andare? Non ha niente. La gestione del ragazzo è stata disastrosa, ora rischia di fare il terzo al Napoli, ma per il suo valore non si merita di essere disperatamente offerto allo Spezia come accaduto qualche settimana fa. In Italia è difficile, dovrebbe uscire qualcosa dall’estero, mi sento di smentire anche il Torino. Meret deve sperare si faccia male qualche suo collega, è una cosa brutta da dire, ma è l’unica chance che ha per trovare una squadra. Il mercato dei portieri è difficile, in altri ruoli si prendono esuberi, a porta no. L’entoruage dà la colpa al Napoli? A nessun livello ti garantiscono il posto da titolare, tra l’altro lui è sempre partito titolare e poi l’ha perso. Anche Ospina fu preso per fare il vice di Alex, ma alla fine gli ha rubato il posto. Il portiere della nazionale ha rifiutato il rinnovo, magari Pastorello credeva di avere una alternativa che poi non si è concretizzata. Per restare in tema Pastorello, vedo errori anche nella gestione di Arthur ed Acerbi, solo che loro sono calciatori di movimento ed un posto lo troveranno sempre. Nei portieri, una volta finito il giro, non puoi andare da nessuna parte, come per anni è rimasto Cragno a Cagliari e Vicario ad Empoli. Pastorello ha giocato d’azzardo e per il momento non sta vincendo. Si è infilato in un vicolo cieco da quando ha rifiutato il rinnovo”.