Report allenamento – Primo giorno al Konami per Simeone

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18.30 per la seconda giornata di Serie A. Primo giorno di allenamento per Giovanni Simeone che ha svolto lavoro personalizzato. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che sul campo 1 e 2 hanno svolto in maniera alternata seduta tecnico tattica e lavoro di forza. Chiusura con partitina sul campo 1.

dal sito ufficiale della SSCN