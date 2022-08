Raspadori, scambio di documenti: in giornata le visite

L’accordo è stato raggiunto ieri, in serata. Per Raspadori, il Napoli ha offerto un totale di 30 milioni, diviso in 5 milioni per il prestito oneroso e 25 milioni per il riscatto. In merito ai bonus, punto controverso, l’intesa è stata raggiunta per un totale di 5 milioni, dipendenti da due fattori: uno, da un massimo 3 milioni di euro, se nei prossimi cinque anni il Napoli arriverà almeno tre volte in Champions League, e 2 milioni legati al numero di presenze, di gol e di assist di Raspadori in maglia azzurra. Previste già oggi le visite mediche. Per il calciatore, pronto un contratto quinquennale a 2,5 milioni di euro.

fonte: gianlucadimarzio.com