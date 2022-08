RADIO PUNTO NUOVO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il mio voto al mercato del Napoli”

Nel corso della trasmissione Radio Punto Nuovo, durante “Punto Nuovo Show”, condotto da Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Il mio voto al mercato del Napoli? Direi 8 e se so dovesse concretizzare anche Navas si potrebbe anche alzare ancora di più. Sono arrivati giocatori che possono dare esperienza, forza fisica e qualità tecnica. Spalletti dal punto di vista tattico potrà variare con calciatori come Ndombele, ma anche con Raspadori. Anche Simeone può dare più soluzioni compreso l’attacco alla profondità. A Verona già si è visto il tipo di gioco che vorrà fare. Chi mi ha colpito dei nuovi? Direi Kvaratskeila, non solo bene in zona gol, ma anche l’assist per la rete di Zielinski di prima intenzione. Kim invece bene nel primo tempo, compreso lo spunto in avanti, ha ampi margini di crescita. Il Monza? Ci vorrà lo stesso atteggiamento visto al “Bentegodi” per vincere la gara. Non è semplice, visto la voglia di rivalsa dei brianzoli, ma sulla carta è un’altra sfida dove gli azzurri partono nettamente favoriti”.

La Redazione