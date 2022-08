PRIMAVERA 1 – Domani debutto a Lecce per il Napoli di Frustalupi

Dalla scorsa settimana non è iniziato solo il campionato di serie A e la B, ma da questo week-end partirà quello di Primavera 1 e domani esordirà il Napoli di Frustalupi. Gli azzurrini giocheranno alle ore 17,30 a Lecce e c’è grande curiosità per la compagine partenopea, con diversi 2004 che cercheranno di mettersi in evidenza. Per i salentini c’è attesa per i colpi Gueddar, Dorgu, Munoz e Abdellaoui oltre a Samek.

La Redazione