Ndombele, formula e cifre, il centrocampista per il salto di qualità!

Fumata azzurra. Il Napoli ha trovato l’accordo con il Tottenham (prestito oneroso da 1 milione tra fisso e bonus e 32,5 di opzione per il riscatto a fine stagione) per Tanguy Ndombele. Ecco perché il centrocampista francese è atteso già per la giornata di oggi in Italia dove sosterrà le visite mediche. Poi viaggio diretto verso Castel Volturno dove ad aspettarlo troverà il Napoli e soprattutto Luciano Spalletti. L’allenatore era in attesa del centrocampista che serviva per completare una rosa che rischia di impoverirsi ancora con la partenza di Fabian Ruiz. Lo spagnolo è oramai ai margini del progetto azzurro e aspetta solo l’ultimo ok da parte del Napoli per chiudere la valigia e salire sul primo volo con destinazione Parigi. Intanto gli azzurri pensano al futuro e lo fanno in grande con Tanguy Ndombele che viene da due stagioni faticose tra Tottenham e Lione e adesso è a caccia dell’occasione del riscatto. Napoli vorrebbe dire non solo nuova vita, ma anche Champions League. La trattativa è stata rapida: con il Tottenham ma anche con il giocatore che non ha avuto dubbi circa la scelta. Spalletti lo ha convinto con il progetto, gli ha fatto capire che lui può essere l’uomo giusto per il cambio di passo del suo Napoli. Nel centrocampo a tre o in una mediana a due, nessun problema se Ndombele tornerà ad essere quello che nel 2019 convinse il Tottenham a sborsare oltre 60 milioni per strapparlo al Lione.