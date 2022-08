Il Napoli, in attesa di capire se si potrà concretizzare anche Navas per il ruolo di portiere, ha annunciato Giovanni Simeone per l’attacco. Nella giornata di oggi le visite mediche per Ndombele e Raspadori. Secondo il sito della Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore ci sarà il tanto atteso twitter presidenziale e probabilmente convocati già per la sfida di domenica contro il Monza, per il debutto casalingo. Insomma un mercato a tinte azzurre per la gioia di Spalletti.

La Redazione