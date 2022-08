Navas ostacolo ingaggio, domenica tocca di nuovo a Meret!

Con l’arrivo dell’attaccante italiano del Sassuolo, poi, resterebbe soltanto da definire la questione legata al portiere. La posizione di Meret resta in bilico. Il portiere azzurro ha il contratto in scadenza nel 2023, ma senza avere le giuste garanzie dal punto di vista tecnico non firmerà il rinnovo. Questa ipotesi potrebbe concretizzarsi se il Napoli riuscirà a completare l’operazione Keylor Navas. Il portiere in uscita dal Psg è il primo nella lista del club azzurro che nei giorni scorsi si è assicurato un vice di esperienza e personalità come Sirigu. Con Navas, però, c’è da definire le questioni legate al contratto. Il suo stipendio è da 9 milioni di euro a stagione: troppi per quelle che sono le linee guide del monte ingaggi del Napoli. Ecco perché servirà venirsi incontro. Da una parte il giocatore dovrà scendere a più miti pretese, dall’altra anche il Psg dovrà in qualche modo contribuire al pagamento dello stipendio. L’impressione è che l’operazione si potrebbe fare, ma non a strettissimo giro. La prossima settimana, quindi, diventerà quella decisiva per gli ultimi dettagli e per capire se realmente ci potranno essere i margini per vederlo sbarcare a Napoli. Intanto Meret resta il titolare e già domenica contro il Monza sarà al suo posto a difesa della porta azzurra al Maradona.