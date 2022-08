Il Napoli non vuole fermarsi in questo finale di sessione di mercato e dopo Simeone, Ndombele e Raspadori, cerca anche Keylor Navas. Sul portiere costaricense ci sono novità su twitter da Mirko Calemme.

L'opzione svincolo per #Keylor è sul tavolo da diversi giorni. #Napoli e #PSG stanno cercando di far quadrare i conti per il 'tico' e per #Fabian. C'è ottimismo: è la migliore soluzione per tutti. https://t.co/E9lmZ67bNe

— Mirko Calemme (@mirkocalemme) August 18, 2022