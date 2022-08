Maglie azzurre, Ndombele ha già richiesto un numero “oltre”

Il Cholito Simeone ha scelto il numero di maglia. A Napoli lo vedremo in campo con la numero 18. C’è poi chi va oltre. Nel famoso “panariello” sono previsti da 1 a 90, ma bisognerà aggiornare o quantomeno aggiungere. In azzurro già ci ha pensato Anguissa che indossa la casacca numero 99, ma non sarà l’unico a sforare…a quanto pare! Dalla Francia, infatti, arriva anche la scelta di Tanguy Ndombele per ciò che concerne la maglia: il calciatore francese in attesa delle visite e della firma ha chiesto ai partenopei disponibilità per la 91.