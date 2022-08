Il mercato del Napoli – Anagramma ADL: “Attenzione Dice Lui” a cura di Maurizio Santopietro

L’approfondimento di Maurizio Santopietro (Psicologo)

“Fino a dieci giorni fa, gran parte della tifoseria partenopea giudicava l’operato del Napoli

insufficiente, per aspirare addirittura alle posizioni di Europe League, anche con ragione,

considerate la fuga in massa dei “senatori” e l’evidente ritardo dell’acquisto dei loro

rispettivi sostituti. Critiche fondate quindi. In questo arco temporale, l’avversità,

l’antipatia (di cui ADL è abilissimo nel suscitarla), i pregiudizi e le infamanti accuse di

essere opportunista (volgarmente “pappone”) nei confronti del presidente si sono

accentuate a dismisura, inserendo anche e soprattutto la non accettazione del “rischio

d’impresa”, che ha caratterizzata tutta la sua gestione, non acquistando mai in gennaio –

quando il Napoli si trovava primo nel girone di andata -, un giocatore di alta qualità

tecnica per lo scatto finale. Ma da qualche giorno, ecco che queste ultime tre entrate

hanno rivoluzionato la valutazione tecnica, tanto che ora possiamo ritenere, senza enfasi,

che la squadra sia attrezzata per competere con le migliori, in Italia, ovviamente:

Raspadori, potendo essere utilizzato in tre diversi ruoli (centravanti, dietro la punta ed

esterno alto, come va di moda dire oggi); Ndombélé, che conferisce più fisicità e

interdizione al centrocampo, rispetto a F. Ruiz, tanto che in alcune gare il centrocampo a

due (con Anguissa) è auspicabile (contro le “piccole”); e Simeone, come ottimo

attaccante di scorta, tecnicamente migliore del pur bravo Petagna. Ora tocca a Spalletti

sbizzarrirsi nelle più creative ed efficienti formule tattiche. Attenzione, Diciamolo (senza)

Livore: Napoli nel cuore”.