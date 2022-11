ESCLUSIVA – Giulio Marinelli (avvocato): “Nazionale e Napoli? Due emozioni diverse per Zerbin ma comunque affascinanti”

E’ iniziato il campionato di serie A, anche se è ancora presto, ci sono stati già alcuni segnali incoraggianti delle big del campionato. Il Napoli vincendo per 2-5 a Verona, parte nel migliore dei modi e aspetta di debuttare in casa contro il Monza. Ilnapolionline.com ha intervistato l’avvocato Giulio Marinelli che tra i suoi assisti c’è l’esterno d’attacco del club azzurro Alessio Zerbin.

Alessio Zerbin a suo avviso era più emozionato per il debutto in nazionale contro l’Ungheria o per la prima in A con la maglia del Napoli? “Sicuramente sono state due sensazioni diverse, ma altrettanto importanti per il ragazzo. L’esordio in Nazionale è avvenuto in un contesto particolare, è stata una sorpresa, ma era felicissimo. Il debutto in A con la maglia del Napoli a Verona è il frutto di una lunga gavetta e il premio per quanto lui ha fatto dalla C fino ritiro di questa estate con Spalletti”.

Lei che lo conosce molto bene, qual è la dote che di Alessio Zerbin che la colpisce in maniera particolare? “In primo luogo, come si dice in gergo calcistico ha una grande cilindrata, un bel motore. Inoltre colpisce la voglia di migliorarsi ogni giorno. Siamo soddisfatti del suo rendimento e dei suoi progressi dimostrati. Come ha detto lei Alessio (Zerbin) e Gaetano sono stati tra i giovani più interessanti della serie B e mi auguro che si possano confermare in massima serie”.

Parlando di mercato il Sassuolo le ha chiesto Zerbin nella trattativa per Raspadori e in questi casi l’ultima parola spetta a voi agenti oppure tra i club in questione? “Sulla sua prima domanda dico che c’è mai stato nulla di concreto tra il Sassuolo e Zerbin. Che ad un club come i neroverdi, ma non solo, possa piacere, è sempre importante, ma non c’è stata alcuna trattativa. Sulla questione Raspadori, l’agente può manifestare il gradimento per una soluzione, ma alla fine sono le società, De Laurentiis Giuntoli per il Napoli e Carnevali per il Sassuolo che dovranno continuare a trattare. Per quello che so il club azzurro è molto determinato a portare il classe 2000 in maglia partenopea, perciò c’è un cauto ottimismo per la chiusura della trattativa”.

Restando in tema mercato, siete soddisfatti per i vostri assistiti e se ci dobbiamo attendere ancora qualcosa da questo finale di sessione estiva. “In linea generale tutte le operazioni che avevamo progettato sono andate a buon fine, perciò siamo soddisfatti. Sul mercato in generale, vedo che molti club stanno accelerando, senza aspettare gli ultimissimi giorni, anche perchè il campionato è già partito; il Napoli ad esempio è vicino alla chiusura di alcune operazioni. Come lei ha detto Ndombele, poi attendiamo Raspadori e poi Simeone”.

Infine domenica al “Maradona” debutto casalingo del Napoli contro il Monza. Da esterno che tipo di gara si aspetta? “Le prime giornate di campionato in linea di massima nascondono sempre delle insidie e bisogna sempre restare concentrati. Il Napoli a Verona ha dato una prova di forza davvero importante e sicuramente ha voglia di partire al meglio davanti al suo pubblico. Sarà una partita molto interessante, sono convinto che il Napoli farà una grande partita”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

