Donati: “Ndombele a centrocampo può fare tutti i ruoli, basta che non si tocchi Lobotka”

Massimo Donati, opinionista di Dazn ed ex calciatore del Milan. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenutoDi seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

In questo momento Ndombele sta svolgendo le visite mediche col Napoli: che calciatore è? Cosa può dare agli azzurri? “Parliamo di un profilo importante sotto tutti i punti di vista, perché è un giocatore importante. L’unico pensiero che mi viene, avendo visto la gara contro il Verona, è dove giocherà? Gli azzurri giocano bene e la rosa è ben fornita. La gara di Lobotka è stata stratosferica. Dove lo vedo? A centrocampo può fare tutti i ruoli, dove viene messo fa bene, poi ha l’atleticità per andare ovunque. Come vertice basso, però, lo ripeto: vedo meglio Lobotka”

Napoli criticato per la lentezza ad operare sul mercato… “L’ansia che viene durante il calciomercato è solo dei tifosi. Le società programmano e sanno già cosa fare, non si lavora di fretta altrimenti le situazioni vengono male. Spalletti? Sta facendo un lavoro importante, poi va detto che quando non si cambia tanto, per me è un vantaggio. I ragazzi conoscono già quello che il mister chiede, si conoscono fra di loro e sono già inseriti nei meccanismi. Poi ovvio che se parti bene come fatto contro il Verona, si crea entusiasmo e tutto diventa più semplice perché l’ambiente è tutto orientato verso lo stesso obiettivo”.