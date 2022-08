Conference League – Fiorentina-Twente 2-1, in bilico la qualificazione per i viola

Resta in bilico la qualificazione ai gironi di Conference per la Fiorentina che gioca un grandissimo primo tempo annientando la resistenza del Twente. Già al 2’ viola in vantaggio con un colpo di testa di Nico Gonzalez su assist di Biraghi. La squadra di Italiano crea e chiude la prima frazione sul 2-0 con il raddoppio di Cabral. Nella ripresa, il Twente cambia volto e trova la rete con il neo entrato Cerny. La gara si chiude sul 2-1, tutto da decidere in terra d’Olanda. SkySport

FIORENTINA-TWENTE 2-1 IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (41′ st Dodo), Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Duncan (16′ st Mandragora), Amrabat, Maleh; Gonzalez (41′ st Kouame), Cabral (24′ st Jovic), Sottil (16′ st Ikonè). A disp.: Gollini, Bianco, Quarta, Ranieri, Terzic, Benassi, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano.

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Pleguezuelo (1′ st Hilgers), Propper, Smal; Zerrouki (45′ st Steijn), Sadilek; Rots (1′ st Cerny), Vlap, Misidjan (32′ st Tzolis); Van Wolfswinkel. A disp.: Tyton, El Maach, Salah-Eddine, Everink, Kjolo, Cleonise, Bruns, Ugalde. Allenatore: Ron Jans.

ARBITRO: Stefanski (Pol)

MARCATORI: 2′ pt Gonzalez (F), 31′ pt Cabral (F), 19′ st Cerny (T)

NOTE: Ammoniti: Milenkovic, Amrabat, Maleh (F); Smal, Propper, Vlap, Cerny (T). Recupero: 1′ pt, 5′ st.

CdS