Cesarano: “Raspadori arriva nelle migliori mani possibili, quelle di Spalletti”

Rino Cesarano, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione PUnto Nuovo Sport Show. “Raspadori ha tutto per diventare un crack del calcio italiano. E poi arriva nelle mani migliori possibili, quelle di Spalletti. Il tecnico saprà dargli mille suggerimenti e accorgimenti per farlo crescere nella miglior maniera possibile. Le premesse di questo Napoli sono tutte positive. E già da Verona si sono viste. La strategia di mercato del Napoli è andata su più binari, galleggiando tra la necessità di rifondare la rosa e quella di sfruttare la voglia dei nuovi arrivati. Il Napoli di certo è molto competitivo e può lottare per una posizione di vertice. Ha una panchina che può fare finalmente la differenza. Tante volte critichiamo questa società, ma dal punto di vista strategico è stata impeccabile. Note stonate di mercato? Fabian Ruiz si risolverà, ne sono sicuro. Va sciolto però il nodo portiere, che è più importante del caso relativo allo spagnolo. Tra Meret e gli altri va chiuso il cerchio, altrimenti la società si espone alle critiche. Non abbiamo ben capito cosa sia successo tra il Napoli e Meret nel corso di questo precampionato. E ora la società si deve affrettare a trovare un titolare entro il 31 agosto. Adesso il Napoli potrà fiondarsi su Navas, dopo aver chiuso le operazioni Ndombele e Raspadori. Gaetano oscurato dagli acquisti? Zielinski resta, poi c’è Elmas e i tanti nuovi acquisti. Questo ragazzo rischia di essere chiuso. Bisogna vedere che tipo di richieste riceverà e che garanzie gli daranno. Non lo vedrei male ad Empoli, avrebbe l’habitat ideale per esprimersi. Il Napoli sta riflettendo. Un voto al mercato azzurro? Con Navas sarebbe da 8, altrimenti da 7,5. Poi il campo ci darà la controprova”.