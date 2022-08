Adesso è davvero del Napoli: il Cholito ha scelto “il numero”

Dopo una trattativa lunghissima e gli ultimi giorni alquanto particolari, in cui per lungaggini burocratiche, attesa di transfert, festività estive e quant’altro, non si avevano notizie certe, è da poco giunta l’ufficialità dell’ arrivo in azzurro Napoli di Giovanni Simeone. Adesso, con la scelta del numero di maglia, possiamo davvero dire che il Cholito è, davvero, un nuovo giocatore del club partenopeo a tutti gli effetti: