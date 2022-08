A. Iori (giornalista): “Mercato azzurro da 8,5″, Raspadori può essere un titolare”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Alessandro Iori, giornalista: “Raspadori ha tutto per essere già titolare nel Napoli. E’ uno attento e applicato, ha grande tecnica e capacità di incidere. La cosa che deve essere sottolineata è la sua qualità: raramente sbaglia un appoggio o una giocata. Ndombele dove in campo e al posto di chi? E’ un giocatore che può assomigliare più ad Anguissa, ma può adattarsi a qualsiasi ruolo del centrocampo del Napoli. Ha fisico, personalità ed esperienza di livello internazionale. Sarà utilizzato in qualsiasi posizione della mediana da Spalletti, ne sono sicuro. Simeone? Il Napoli deve avere delle alternative importanti, viste anche le tante competizione. Avere rafforzato così significativamente l’attacco è un dato importantissimo. Si parte dal 4-3-3, ma Spalletti potrà anche cambiare assetto. Simeone viene da una stagione straordinaria, dove è stato al centro di un tridente atipico. L’argentino è uno che lavora tanto per i compagni di squadra e può essere davvero devastante anche come assist man. La sua posizione dipenderà molto da che idea avrà Spalletti nell’alternanza o nella coesistenza con Osimhen. Griglia Scudetto da rivedere? La Juve deve ancora mettere a segno due colpi. Anche il Milan farà qualcosina. Al netto di alcune incognite, il Napoli rientra a pieno titolo nelle prime quattro e in una corsa Scudetto con le milanesi, la Roma e la Juventus. Attenzione poi sempre alla Lazio, che viene sempre sottovalutata. Voto al mercato del Napoli? Ad oggi 8,5″.