WOMEN CHAMPIONS – I convocati della Juventus. Tre assenze per coach Montemurro

In attesa dell’esordio in campionato contro la neo promosso Como Women, la Juventus di coach Montemurro si prepara in vista della Women Champions, contro il Racing. Out Salvai, Gama e Hurtig.

PORTIERI: Aprile. Peyraud-Magnin, Forcinella.

DIFENSORI: Nilden, Lundorf, Boattin, Sembrant, Duljan, Lenzini.

CENTROCAMPISTI: Pedersen, Cernoia, Rosucci, Grosso, Zamanian, Caruso, Gunnarsdottir.

ATTACCANTI: Cantore, Girelli, Bonansea, Beerensteyn, Bonfantini, Arcangeli.

Fonte: tuttosport.com