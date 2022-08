Tanguy Ndombele, genio e sregolatezza per mister Spalletti!

Ndombele non ha un carattere facilissimo, come dimostrano i precedenti con Mourinho e Conte. Con lo Special One avrebbe avuto una pesante lite in allenamento scoppiata a causa del ridotto minutaggio in campionato. E dopo il portoghese anche Conte, che ha deciso di liberarsene. Con un pizzico di buona volontà in più, però, Ndombele ha tutto per potersi prendere il cuore del Napoli e dei napoletani. Peraltro ha dalla sua uno stimolo in più: il Mondiale. Allo stato attuale, infatti, le sue chance di entrare nella lista dei convocati di Deschamps per il Qatar sono praticamente zero, mentre con 3 mesi di alto livello le sue quotazioni potrebbero aumentare, anche perché la Francia potrebbe essere alla ricerca del sostituto di Pogba qualora non recuperasse a pieno dall’infortunio.

Fonte: Il Mattino