Stoichkov: “Mi sento in colpa per non aver separato Diego dagli avvoltoi”

E’ un Hristo Stoichkov commosso quello che ha ricordato cosa ha significato per lui Diego Armando Maradona in un’intervista a ESPN. “Mi sento in colpa per non averlo separato dagli avvoltoi. Dico sempre che sono avvoltoi. Per l’amicizia che avevo, a volte mi siedo a casa e penso. Non potevi fare qualcosa? Mi sento un po’ in colpa. Mi ha fatto arrabbiare vedere chi era in giacca e cravatta”. Un vero sfogo quello dell’ex Pallone d’Oro che prosegue: “Maradona non ha mai preso le distanze dai suoi amici, ma quei ragazzi lo hanno fatto sentire solo”.

Stoichkov e Maradona sono rimasti in contatto fino al 2016: “Avevo tutti i telefoni che potevo avere da lui. Abbiamo parlato molte volte. L’ultima volta è stata il 2 febbraio 2016. Poi mi ha chiamato personalmente per il mio compleanno . Da allora, non ho più potuto parlare con lui. Dormiva sempre, riposava, giocava, camminava. Quella è stata l’ultima volta che l’ho sentito”. Anni trascorsi con Maradona che restano indimenticabili per Stoichkov con la conclusione: “L’ho visto soffrire così tanto, che riposi in pace”.

ilmattino.it