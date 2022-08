Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, per il passaggio ufficiale di Simeone al Napoli, burocraticamente manca ancora qualcosa. Le cifre: 3 milioni di prestito al Verona, con 12 milioni per il diritto di riscatto che diventa obbligo solo se il Cholito raggiungerà i 20 gol stagionali o una percentuale alta di presenze). Il calciatore scalpita e non vede l’ora di iniziare la nuova avventura in maglia azzurra.”.