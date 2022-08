Raspadori al Napoli, siamo all’ultimo km…domani si chiude!

E’ vicino l’accordo tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori. Sono diverse ormai le fonti che riportano la notizia e la si legge anche sull’ edizione on line di Repubblica. Il Sassuolo ha abbassato le pretese sui bonus, eliminando quello valido per l’ingresso in Europa League, con il Napoli che ha portato a un milione quello in caso di qualificazione alla Champions. La trattativa è a un passo dalla fumata bianca, con l’affare che può concludersi domani con le firme tra le due società.