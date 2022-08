Ranieri esalta il Napoli: “In lotta per lo scudetto con le romane. Milan, Juve e Inter avanti”

Claudio Ranieri ha parlato così della lotta scudetto quest’anno dopo la prima giornata di campionato nell’intervista concessa a Il Messaggero: “Alla Lazio credo perché Lotito non ha mai speso tanto come quest’estate. Non si è capito molto contro il Bologna fino a quando c’è stata l’inferiorità numerica, ma dieci contro dieci, la squadra di Sarri ha mostrato le sue qualità. Lazio, Roma e Napoli sono alle spalle del trio Milan, Inter e Juventus, pronti ad inserirsi nella lotta per il titolo“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com