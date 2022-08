Petagna, fresco ex: “Gara difficile, ma se la prepariamo bene…”

Fresco ex e subito gara da ex per Andrea Petagna. Il Monza, infatti, domenica affronterà il Napoli. L’attaccante ha parlato della partita ai microfoni di Sky Sport: “Per il Napoli sarà la prima al “Maradona”, sono certo che ne uscirà una bella gara, ma sarà difficile, perché loro sono una squadra difficile da affrontare, fatta di giocatori tecnici e di ottimi nuovi innesti. Ma possiamo dire la nostra, se la prepariamo bene in settimana possiamo metterli in difficoltà”.

Sul suo vissuto: “Tornare a Napoli è una bella sensazione, li ho vissuto due anni bellissimi, è stata una grande esperienza: ho tutt’ora un ottimo rapporto con gli compagni, a Napoli sono migliorato tanto sotto molti aspetti. Ma ora sono a Monza e voglio essere protagonista qui. Ho 27 anni, sono nel pieno della mia maturità calcistica e qui potrò fare bene”.