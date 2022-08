Paolo Bargiggia e Giovanni Scotto tra cifre e ingaggio di Ndombele

Il Napoli, dopo aver vinto per 2-5 sul campo dell’Hellas Verona, dà uno sguardo al mercato e nella giornata di oggi piazza il colpo Ndombele. Il centrocampista ex Lione ed ora al Tottemham, domani svolgerà le visite mediche. Ecco le cifre dell’affare attraverso Paolo Bargiggia e Giovanni Scotto.

Il #Napoli chiude per #Ndombele in prestito dal #Tottenham. 1 mln per il prestito più 30 per il riscatto nella prossima stagione. Il club azzurro paga 3 su 7 mln di ingaggio, il resto se lo accolla il club inglese. In caso di riscatto il giocatore dovrà necessariamente ridurselo.

