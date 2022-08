Ndombélé, domani visite mediche: ecco perché il Napoli ha accelerato

Il Napoli ha preso Ndombélé dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto (500 mila euro di prestito e 30 milioni di riscatto), pagando circa 2,5 milioni di stipendio al francese più 500 mila euro di bonus e gli altri 5 il club inglese. Non ha aspettato di ufficializzare la cessione di Fabian Ruiz al PSG per paura di inserimenti indesiderati lasciandosi scappare una grande occasione di mercato, con la certezza che il club francese rispetterà gli impegni presi una volta ceduto un centrocampista (Paredes l’indiziato numero uno, ma occhio anche a Draxler e Herrera). Venerato afferma che in serata potrebbero esserci aggiornamenti sul fronte Raspadori, con Tinti che medierà oggi e una possibile telefonata ADL-Carnevali verso sera.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com