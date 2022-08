Marolda: “Raspadori? Non mi piace l’atteggiamento del Sassuolo”

Francesco Marolda, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Ndombele ha tutto per fare bene al Napoli. Ha caratteristiche un po’ più difensive rispetto a Fabian Ruiz e questo si sposa meglio con il 4-3-3. In prospettiva può essere un buon affare per il Napoli. Fabian Ruiz fuori rosa? Se arriva Ndombele, significa che tra lui e il PSG sia tutto fatto. Tenerlo fuori dall’organico come Milik poi sarebbe stata una bestemmia. Raspadori? Il discorso è complicato, ma è giusto fare valutazioni: 35 milioni di euro nel mercato di oggi sono tantissimi. Sarebbe un’ipoteca sulla prossima zona Champions. L’atteggiamento del Sassuolo mi sta piacendo poco, sta tenendo in ostaggio il calciatore e il Napoli. E’ una cosa che non condivido, non è da grande club. E’ da club che sta tenendo una linea troppo dura. Verona-Napoli? Mi è piaciuta la leggerezza del gioco, senza soffrire troppo. Va fatta la tara sull’avversario, ma il Napoli ha fatto bene la sua partita. Quello che mi è piaciuto meno è stata la difesa. Spalletti dovrà lavorare sull’affiatamento tra i due nuovi centrali. Un voto a Kim e Kvaratskhelia? Positivo. Il georgiano è molto sfrontato, è un talento da coltivare. Il coreano invece deve lavorare un po’ sulla tattica e sull’affiatamento con Rrhamani. Altrimenti sarebbe un problema. Meret o Navas? Il Napoli è in grave ritardo sul portiere, ha commesso qualsiasi tipo di errore. Ha sfiduciato Meret senza avere già pronta un’alternativa e questo errore l’ha commesso anche Spalletti. E’ stato trattato male dal Napoli e mi dispiace perché resta un buon portiere”.