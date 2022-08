Kvicha Kvaratskhelia pronto a diventare leader tecnico del Napoli!

Kvaratskhelia ha sentito troppo la partita, può fare molto meglio, ha un po’ sofferto la marcatura a uomo. Kvara, primo marcatore stagionale del Napoli, è il terzo georgiano ad andare in gol in Serie A dopo Kaladze e Mchedlidze. L’esterno ha segnato di testa sbucando alle spalle di Osimhen, ha riempito l’area seguendo il cross di Lozano. Gli inserimenti senza palla saranno uno dei tanti pregi di questo calciatore che sembra arrivato da un’altra epoca per la capacità di divertirsi. L’esultanza è stata curiosa e divertente, KK ha voluto emulare col gesto della buonanotte il famoso “Night, Night” di Stephen Curry, stella della NBA, ma qualcuno, interpretazione personale, ne ha intravisto anche una metafora, come a dire: dormite tranquilli che qui ci penso io. Un po’ Kvara lo pensa, è già pronto a indossare anche lui i panni di leader tecnico della squadra. L’assist a Zielinski è il manifesto del suo calcio: dribbling, fantasia ma anche grande efficacia.

Fonte: CDS