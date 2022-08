I cinque gol di Verona spingono la corsa all’abbonamento

Soprattutto per il capitano Di Lorenzo, che per la prima volta veste la fascia e prima di entrare in campo assume i gradi di leader: «So che ci danno per sfavoriti, per squadra che ha subito molti cambiamenti, con tanti importanti giocatori importanti che ci hanno lasciato e sono andati via, ma sappiamo che anche noi possiamo fare bene» ha spiegato il terzino alla squadra. Un anno fa campione d’Europa, oggi con un ruolo da veterano per i più giovani: «Sono arrivati ragazzi nuovi, altri se ne sono andati. Ma siamo forti, così come sono forti i giovani che sono rientrati. Abbiamo salutato sei o sette amici, che sono tanti. Ma si sta formando un bel gruppo e se portiamo in campo l’atmosfera che abbiamo creato fuori, allora ci possiamo divertire». Parole semplici, parole da capitano.

E allora succede che dopo un’estate tesa il Maradona si ritrovi a essere preso quasi d’assalto per la prima volta dell’anno contro il Monza. La Curva B è già in esaurimento, la A lo sarà a breve, anche i Distinti si stanno riempiendo. E tutto per una partita al 21 di agosto, di una squadra che ha dovuto attraversare più di una bufera nell’ultimo mese. Ci sarà il pienone? Forse non il tutto esaurito, ma che importa? Restano nelle orecchie le parole di Spalletti e Di Lorenzo, negli occhi i gol del Bentegodi e nelle mani un biglietto per la prima domenica dell’anno in casa.