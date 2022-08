Galletti: “Per Navas bisogna attendere la fine del mercato”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rudy Galletti, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di Il Sogno nel Cuore in merito al Napoli:

“Simeone è il più vicino, si stanno risolvendo alcuni aspetti economico-burocratici. Per Raspadori c’è un incontro oggi tra Napoli e Sassuolo per limare gli ultimi dettagli, ma la volontà di entrambe le parti è quella di chiudere positivamente. Se non sarà oggi, mi aspetto un incontro nei prossimi giorni. Per Keylor Navas possiamo dire ci sia la volontà di portarlo al Napoli, ma bisognerà attendere la fine del mercato per capire se la trattativa andrà in porto o meno. Va detto che fra i nomi che si fanno, è quello che arriverà più difficilmente”