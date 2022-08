Decisione in casa Napoli: Fabian non sarà più convocato!

Non era tra i convocati per la prima di campionato a Verona e qualche immagine, in discoteca, ha fatto discutere. Ma, stando a quanto afferma alla Rai, l’esperto di mercato, Ciro Venerato, Fabian Ruiz non verrà più convocato. Sembra essere questa la decisione maturata in casa Napoli con l’arrivo ormai prossimo di Ndombele. Due le strade per lo spagnolo: o va al Psg o resterà in tribuna fino al mercato di gennaio.