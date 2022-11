Dachi Tsurtsumia, giorn. georgiano, su Kvara: “Siamo felici perchè il Napoli è uno dei club più importanti d’Italia e d’Europa”

Dachi Tsurtsumia, giornalista georgiano, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Campania, in cui sottolinea l’orgoglio della nuova destinazione di Kvicha Kvaratskhelia, il Napoli.

Factory della Comunicazione

Dopo molto tempo, un giocatore georgiano torna a giocare in Italia. Cosa ne pensi?

Kakha Kaladze e Levan Mchedlidze hanno già giocato in Serie A. Kaladze è stato il giocatore di maggior successo nella storia del calcio georgiano. Ora noi georgiani siamo molto contenti che Kvara sia al Napoli, perché è uno dei club più importanti d’Italia e d’Europa in generale. Il Napoli è una squadra con una grande storia e spero che Khvicha ne possa far parte.

Kvara ha impressionato durante la preparazione estiva. Che impatto può avere il ragazzo in Serie A?

Dopo il precampionato e la partita d’esordio in Serie A contro il Verona, non solo io, ma ogni tifoso ha grandi aspettative sull’impatto futuro di Kvaratskhelia. Non voglio fare pronostici, perché so che a Napoli questo non piace, ma credo che saprà esprimere al meglio le sue qualità.

A pochi giorni dalla chiusura, come giudichi il mercato del Napoli?

Secondo me, qualche altra operazione di mercato andrebbe fatta. Mi riferisco al portiere e ad alcuni giocatori che possano colmare le lacune, perché come ha detto lo stesso Spalletti, in questo momento la squadra non è completa. Credo che il Napoli acquisterà qualche altro giocatore di qualità, ma Kvara a 10 milioni resta uno dei principali affari di questa finestra di mercato.

Domanda personale. Che cosa ne pensi della rosa attuale? E perché?

Questa stagione sarà molto interessante per il Napoli sotto molti aspetti. Non è mai facile quando i giocatori chiave lasciano il club, ma è così: la vita e il calcio vanno avanti. Ho buone aspettative, perché ci sono molti giocatori di grande talento e prospettiva.

Ultima domanda: cosa ti piace di Napoli?

Purtroppo non ho ancora visitato la città. Ma in un periodo così breve dopo il trasferimento di Kvara, posso dire che i napoletani sono persone molto gentili e ospitali. Spero di poter visitare questa bellissima città molto presto.