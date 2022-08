Confermate cifre e accordo per Tanguy Ndombele

I tempi si accorciano sempre di più per l’arrivo di Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham, ex Lione, al Napoli. Alfredo Pedullà, giornalista, aggiorna attraverso i social sulle cifre come da accordo raggiunto. Ndombele, anche le cifre sono confermate: il Napoli paga 500 mila euro per il prestito oneroso (e non un milione), diritto di riscatto a 30 milioni