Com’è andata l’ultima stagione di Ndombélé? Poco feeling con Conte e la rinascita a Lione

Poco spazio con Conte, appena 9 presenze in Premier (per lo più da subentrato) e a gennaio il prestito al Lione, dove è rinato: questa la sintesi dell’ultima stagione di Ndombélé, prossimo acquisto del Napoli che gli Spurs acquistarono per 62 milioni 3 anni fa. Con il tecnico italiano non ha trovato continuità, giocando appena 886′ trovando la rete in 2 occasioni e 1 assist. Lo scarso utilizzo convincono Ndombélé a chiedere il trasferimento in prestito e arriva il Lione a riportarlo in Francia, trovando continuità e quelle prestazioni che avevano convinto il club inglese a comprarlo: 1017′ giocati risultando uno dei migliori della squadra di Bosz segnando anche 1 gol e fornendo 2 assist. Ora è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Italia e a far sognare i tifosi del Napoli.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com