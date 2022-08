Bagni su Kvaratskhelia: “Non solo doti tecniche, ma anche sfrontatezza”

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, e fra le altre cose, si è soffermato sul neo acquisto del Napoli, l’esterno Kvicha Kvaratskhelia. “Le sue doti tecniche non si discutono. Ha anche un altro pregio: la sfrontatezza. Non ha paura di puntare l’uomo per saltarlo, ci proverà sempre. Per me può arrivare senza problemi in doppia cifra, se poi comincia a segnare anche di testa…”