Walter Mazzarri potrebbe “giocarsi” i Mondiali in Qatar

Le ultime avventure sulle panchine di Serie A non sono state esaltanti, ma la voglia di mettersi in gioco e giocare grandi competizioni deve essere forte. Come sappiamo, per la seconda volta, consecutiva, l’Italia non prenderà parte ai Mondiali. Eppure un tecnico italiano potrebbe essere presente in Qatar. Si tratta di Walter Mazzarri che, secondo quanto riportato dal media Al Araby avrebbe incontrato nelle scorse ore la Federcalcio del Marocco per diventare il nuovo ct dei Leoni dell’Atlante. Mazzarri, si legge, è approdato a Rabat, capitale del Marocco, per incontrare direttamente Fawzi Lekjaa, numero uno della Federcalcio locale.