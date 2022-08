UFFICIALE – Napoli-Monza, info prezzi dei biglietti per il settore ospiti

L’AC Monza informa i propri tifosi che a partire da martedì 16 agosto alle ore 15:00 è attiva la vendita dei tagliandi riservati ai tifosi ospiti che vorranno assistere a Napoli-Monza, in programma domenica 21 agosto alle ore 18:30 allo Stadio Diego Armano Maradona.

PREZZI

Intero: € 30,00 (comprensivo dei diritti di prevendita)

NB: il settore riservato agli ospiti è il settore ospiti a cui si accede tramite il GATE 26.

Il parcheggio riservato ai tifosi ospiti si trova in Via Marconi mentre la Pick-up area per l’ingresso al settore ospiti si trova in Largo Barsanti e Matteucci.

MODALITA’ DI VENDITA

Sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso entro le ore 19.00 di sabato 20 agosto attraverso i seguenti canali:

– ONLINE: sul sito di TICKETONE – CLICCA QUI

– Presso i punti vendita TICKETONE – CLICCA QUI

Di seguito i punti vendita Ticketone della provincia di Monza e Brianza (si prega di verificare eventuali giorni di chiusura straordinaria per ferie):

– Be Travel Blueteam Travel – Usmate, Via Manzoni 1

– Disc-Jockey – Carate Brianza, Via Cusani 115

– Agenzia viaggi Franca Viaggi – Usmate, Via Roma 70

– Tabaccheria Pozzi – Lissone, Via Assunta 13

– Superdisco Due – Seregno, Piazza Monsignor Biella snc

Fonte: acomonza.com