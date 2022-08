Sportitalia – C’è l’accordo per Raspadori, data di arrivo e cifre

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello ha aggiornato sulla trattativa per Giacomo Raspadori al Napoli: “Per quello che concerne la trattativa per Giacomo Raspadori, vi posso anticipare che giovedì sarà il giorno decisivo per il passaggio dell’attaccante alla corte di mister Luciano Spalletti. Vi posso svelare già le cifre. I partenopei si assicureranno il calciatore della nazionale di Roberto Mancini per trenta milioni di euro più altri 5 corrispondenti ai vari bonus”.