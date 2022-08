Spalletti su Fabian: “La squadra c’è anche senza chi non vuole giocare”

Una vittoria netta, importante, che lancia un segnale chiaro al campionato: il Napoli di Spalletti è stato rivoluzionato sul mercato ma è tutt’altro che da sottovalutare. Dopo il successo per 5-2 sul campo tutt’altro che agevole di Verona, il tecnico Luciano Spalletti ha voluto fare i complimenti alla sua squadra e togliersi qualche sassolino dalla scarpa rispondendo anche chi gli chiedeva lumi sulla rumorosa scelta di non convocare Fabian Ruiz, il centrocampista del Napoli ormai ad un passo dai francesi del Psg. “La squadra ha fatto vedere che sa stare in campo e che sa dove andare anche senza chi non vuol venire a giocare con noi. E di conseguenza si fanno i meriti a questi senza andare a parlare di quelli che non ci sono”, ha detto il tecnico del Napoli. Più chiaro di così non poteva essere.