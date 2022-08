Solbakken obiettivo del Napoli per gennaio, spunta una pretendente!

«Sto molto meglio, ora sono concentrato sul Bodo Glimt, ho ancora sei mesi di contratto» ha detto nell’ultima occasione di campo Ola Solbakken, l’esterno norvegese che si è fatto conoscere dal mercato europeo per l’ottima stagione in Conference League nella scorsa stagione. Il contratto in scadenza è un’attrazione per tanti club, anche per il Napoli ma non solo. Gli azzurri sarebbero pronti ad affondare il colpo, ma dal prossimo gennaio quando Solbakken sarà a tutti gli effetti un calciatore libero da qualsiasi contratto con i club. «Non ho ancora scelto dove giocherò» ha spiegato lo stesso calciatore, su cui si è mosso anche l’Eintracht Francoforte nelle scorse ore: con Kostic passato alla Juventus, infatti, i campioni di Europa League in carica sarebbero intenzionati a portarlo in Bundesliga strappandolo a Napoli e Roma.