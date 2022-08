Napoli/Ndombele, si vede l’ultimo km: prestito oneroso

L’affare tra il Napoli e il Tottenham per Ndombele è in dirittura d’arrivo. Il club di De Laurentiis è in continuo contatto sia con gli agenti che con il club per definire tutto e sistemare gli ultimi dettagli dell’ accordo già trovato ieri. Non c’è ancora la data delle visite mediche, che verrà programmata a breve, ma la trattativa sembra essere arrivata al traguardo, con Ndombele che presto diventerà un nuovo giocatore del Napoli. Ndombele si trasferirà al Napoli in prestito oneroso di un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni: confermate dunque le cifre stabilite. Spalletti avrà nei prossimi giorni un altro centrocampista su cui puntare, con un Fabian Ruiz sempre più verso la cessione.

