Laudisa: “Il Sassuolo sa che Raspadori non vuole restare”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista: “Raspadori? Le parole di Carnevali sono state emblematiche, così come la sua panchina. Carnevali ha invocato una decisione rapida e il Napoli è disponibile ad alzare la propria offerta. Il problema è individuare dei bonus che soddisfino i neroverdi, mentre i 30 milioni di base fissa non dovrebbero essere un problema. C’è un’attesa spasmodica, già oggi potrebbe sbloccarsi tutto. Raspadori vuole solo il Napoli e il Sassuolo ha capito che il calciatore non vuole restare. Dovrà mollare la presa, prima o poi. La distanza è ormai relativa. Navas? Il problema è solo l’ingaggio. L’affare potrebbe essere legato a quello di Fabian Ruiz, per quanto siano due operazione separate. Sono alchimie molto delicate. Ndombele? Si chiuderà dopo la partenza di Fabian Ruiz. Il Tottenham parteciperà per l’ingaggio del francese, con l’affare che è stato già chiuso e definito. Tutto, però, è concatenato all’uscita dello spagnolo”.