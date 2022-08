Il Napoli è a lavoro da settimane per riuscire a portare un nuovo portiere all’ombra del Vesuvio, ma la situazione sembra in fase di stallo. Ciò è dovuto alla permanenza o meno di Meret, che blocca le trattative in entrata, che sia Navas o Kepa. Su d lui c’è il Torino, ma se la cessione non va in porto, il Napoli potrebbe riproporre il portiere campione d’Europa anche contro il Monza.