Tra gli spettatori interessati di Verona-Napoli anche Kalidou Koulibaly, l’ex difensore azzurro oggi al Chelsea che però continua a seguire le gesta degli ex compagni di squadra. «Bravi ragazzi» ha scritto Koulibaly sui social al termine della gara del Bentegodi, partita che ha visto anche se da Londra e in un altro spogliatoio, manifestando poi in rete la gioia per il successo azzurro.