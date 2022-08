Giudice Sportivo, cori e lancio di oggetti: multato il Verona

E’ ricominciata la serie A e del calcio giocato tutti gli appassionati sentivano la mancanza. Di tutto quello che gli gira intorno, proprio no. I cori razzisti e beceri, per esempio, contro il Napoli come da abitudine degli italici stadi. Per questi e per il lancio di oggetti: il Giudice Sportivo ha multato il Verona

Il Giudice Sportivo di Serie A ha deciso di punire con 15mila euro di ammenda l’Hellas Verona dopo il comportamento sugli spalti dei propri tifosi nella partita disputata contro il Napoli. Ecco quanto deciso e comunicato ufficialmente:

– Ammenda di 12mila euro all’Hellas Verona per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

– Ammenda di 3mila euro all’Hellas Verona per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco, alcuni oggetti.