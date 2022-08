Fontana: “Il Napoli ha il centrocampo più forte, ma i 3 se ne devono convincere”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Gaetano Fontana, allenatore ed ex Napoli: “Tra le big, il Napoli è quello che ha convinto di più in questa prima giornata. Certo va fatta la tara sul Verona, ma il dominio è stato totale. E poi ha mantenuto la calma dopo i due gol subiti, non era facile. Spalletti avrà lavorato benissimo in fase di ritiro, perché la squadra è già avanti tatticamente. Lobotka-Anguissa-Zielinski il centrocampo più completo della Serie A? Se ne devono convincere loro, tra questi tre ci sono tutte le caratteristiche ideali per una mediana di livello. Hanno messo in pratica un palleggio e una concretezza notevole. Questo deve rafforzare le qualità e le convinzioni dei calciatori. Prendiamo come esempio Zielinski: è tra i migliori nel suo ruolo in Europa, ma a volte pecca di incisività. Lobotka? In questo momento è imprescindibile. Non ci sono molti calciatori come lui, fa impressione come gestisce la palla in verticale. Non è mai banale nelle giocate, persino quando è arrivato al gol. Oggi i calciatori devono dare un tocco di imprevedibilità e in questo caso Lobotka può essere fondamentale. Anche in fase di finalizzazione. Raspadori e il 4-2-3-1? Innanzitutto Raspadori dà diverse soluzioni tattiche. Oggi è necessario ragionare ad ampio raggio, non concentrarsi solo su un ruolo o su una versione. Bisogna essere camaleontici a seconda della partita e Raspadori sarebbe un jolly importante per Spalletti”.